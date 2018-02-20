بعد 655 دقيقة بلا هدف في مرمى تشيلسي.. هل يكسر ميسي العقدة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يواجه برشلونة الإسباني نظيره تشيلسي الإنجليزي ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج"، في مباراة يسعى من خلالها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لكسر عقدة مرمى "البلوز".

ولعب ميسي 655 دقيقة ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، لم ينجح خلالها في هز شباك الفريق الإنجليزي.

وكان "البرغوث" قريبا من تسجيل هدفه الأول في مرمى الحارس التشيكي بيتر تشيك، عام 2012، لكنه أهدر ركلة جزاء في إياب الدور نصف النهائي لتلك النسخة من دوري الأبطال ليودع برشلونة البطولة بعد التعادل بهدفين لمثلهما في تلك المباراة.

ولعب برشلونة ثماني مباريات ضد الفريق اللندني بين عامي 2006 و2012، إذ التقى بتشيلسي للمرة الأولى في نسخة 2005/2006 من دوري الأبطال، ونجح برشلونة في إقصاء خصمه من دور الـ16 لكن النجم الأرجنتيني لم يسجل أي هدف في مباراتي الذهاب والإياب.

أما ثاني مواجهة فكانت في دور المجموعات لنسخة 2006/2007، وفاز تشيلسي في مباراة وحدث التعادل الإيجابي في أخرى، قبل أن يتقابل الفريقان في المباراتين الشهيرتين في نسخة 2008/2009، وينجح برشلونة في إقصاء تشيلسي.

وكانت آخر مواجهة بين "أسود غرب لندن" والفريق الكتالوني عام 2012، حين نجح تشيلسي في إقصاء برشلونة من الدور نصف النهائي لدوري الأبطال.