إيقاف لاعب الأهلي السعودي أربع مباريات بسبب "ألفاظ بذيئة ومهينة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف لاعب النادي الأهلي، سعيد المولد، وتغريمه 40 ألف ريال سعودي لتلفظه بألفاظ "بذيئة ومهينة" تجاه مسؤول مباراة فريقه ضد الفيحاء.

ونشر الاتحاد السعودي قرار لجنة الانضباط والأخلاق عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، والتي قال فيها إن المولد توجه "بألفاظ بذيئة ومهينة تجاه مسؤول المباراة وفقا لتقرير المنشق العام للمباراة".

وفرضت اللجنة غرامة قدرها 40 ألف ريال سعودي على الظهير الأيمن بالإضافة إلى إيقافه لأربع مباريات، ليتلقى الأهلي ضربة موجعة خلال استحقاقاته المحلية القادمة.

وذكر الاتحاد السعودي أن القرار قابل للاستئناف وفقا للمادة رقم 139 من لائحة الانضباط والأخلاق.

يذكر أن مباراة الأهلي والفيحاء أقيمت في 16 فبراير/شباط الجاري ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين.