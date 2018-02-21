لاعب المنتخب المصري ينجو من عملية سطو مسلح في اليونان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعرض اللاعب المصري لنادي أتروميتوس، عمرو وردة، لمحاولة سطو مسلح، بعد ان تم تهديده من قبل شخصين، أحدهما كان يحمل سكينا والآخر مسدسا.

وفي تفاصيل الحادثة، كان وردة يتابع مباراة في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، قبل أن يتعرض لهجوم من قبل ملثمين أثناء مغادرته المكان، أحدهما كان يحمل سكينا والآخر مسدسا.

نجح اللاعب المصري بالفرار من المهاجمين وقام بالاتصال بالشرطة، لينجو من العملية التي يبدو أن هدفها كان السرقة.

من جانبه، أصدر النادي بيانا نشره عبر صفحته الرسمية، أدان فيه الحادثة وطالب الجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها.

ويلعب وردة لنادي أتروميتوس اليوناني، إذ انتقل إلى صفوفه قادما من نادي باوك اليوناني على سبيل الإعارة عام 2017.