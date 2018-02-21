ماذا قال أحمد المحمدي عن محمد صلاح ومجدي عبد الغني؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أشاد اللاعب الدولي المصري ولاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي، أحمد المحمدي، بمواطنه، نجم نادي ليفربول، محمد صلاح، خلال مقابلة أجراها مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال المحمدي عن صلاح "إنه لاعب عظيم، لعب دورا كبيرا في التصفيات، أعرفه منذ زمن طويل منذ أن كان صغيرا وقد تحسن كثيرا على المستويين البدني والذهني".

وأضاف لاعب أستون فيلا المخضرم "أنظر إلى الطريقة التي يلعب بها مع ليفربول والإنجازات الرائعة التي حققها حتى الآن، لقد أبلى بلاء حسنا مع منتخب مصر أتمنى أن يحافظ على أدائه المميز حتى كأس العالم، فهذا سيكون رائعا بالنسبة لنا".

وعلق المحمدي على هدف مجدي عبد الغني في مرمى هولندا خلال كأس العالم 1990 قائلا "نحن نتذكر دائما ركلة الجزاء، وهو الهدف الوحيد الذي أحرزناه في كأس العالم. اللاعب الذي سجل الركلة وهو مجدي عبد الغني يعمل الآن في الاتحاد المصري لكرة القدم، وهو دائماً يتحدث عن الهدف كلما التقينا به. أتمنى أن نسجل أهدافاً في روسيا كي يتوقف عن الحديث كثيرا".

ويلعب المحمدي في صفوف فريق أستون فيلا الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بعد أن انتقل إليه قادما من نادي هال سيتي مطلع الموسم الحالي.