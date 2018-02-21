برج خليفة يكتسي بشعار مونديال 2018 بعد وصول الكأس إلى دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسى برج خليفة في مدينة دبي الإماراتية، بشعار كأس العالم 2018، والذي ستستضيفه روسيا الصيف المقبل، وذلك بعد أن حط كأس البطولة في المدينة الإماراتية، الأربعاء.

ويمر الكأس على دبي خلال رحلته الذهبية حول العالم قبل الوصول إلى العاصمة الروسية، موسكو.

ومر الكأس بعدة محطات عربية، منها مدينة رام الله الفلسطينية، والعاصمة الأردنية، عمان، كما انه من المرتقب أن يزور العاصمة السودانية، الخرطوم.

وستنطلق البطولة في 14 يونيو/حزيران المقبل، بالمباراة الافتتاحية بين المنتخب السعودي ونظيره الروسي، وسيسدل الستار عليها في 15 يوليو/تموز.