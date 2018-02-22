مانشستر يونايتد يفشل في فك عقدة دفاع إشبيلية وشاختار يصنع الحدث

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتهت مباراة مانشستر يونايتد ومضيفه إشبيلية بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "رامون سانشيز بيسخوان"، في حين صنع شاختار دونيتسك الأوكراني مفاجأة بفوزه على روما الإيطالي بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وجاءت مباراة اليونايتد وإشبيلية متقاربة في المستوى بين الفريقين إذ دافع الفريق الأندلسي بضراوة عن مرماه في حين حاول اليونايتد خطف هدف الفوز.

ولم يكن الشوط الثاني أفضل من سابقه بالنسبة للمستوى الفني العام للمباراة، إذ أضاع الشياطين الحمر عدة فرص أمام أصحاب الأرض، في حين لم يشكل إشبيلية خطورة حقيقية على مرمى الحارس الإسباني ديفيد دي خيا لتنتهي المباراة كما بدأت.

من جانبه، صنع شاختار المفاجأة بعد أن فاز بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على أرضية ميدانه.

ويحتاج الفريق الإيطالي لتحقيق الفوز بهدف نظيف في مباراة الإياب للعبور إلى ربع النهائي، في حين يكفي التعادل أو الفوز باي نتيجة الفريق الأوكراني للتأهل.

أما في المباراة الأخرى، فيحتاج اليونايتد لتحقيق الفوز في مواجهة الإياب، في حين يكف التعادل الإيجابي إشبيلية للعبور إلى ربع النهائي.