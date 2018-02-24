محمد صلاح: أحب أغنية "الملك المصري" والأجواء في ليفربول لا تصدق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبر النجم المصري لنادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، عن سعادته بغناء الجماهير له أغنية "الملك المصري"، كما كشف عن أن فريقه يغير الخطة أثناء المباريات الأمر الذي يعطيه حرية التحرك والتمركز خلال الـ90 دقيقة.

وقال صلاح عن الأغنية في تصريحات له نقلها الموقع الرسمي للنادي "أنا أشعر بالسعادة عندما أستمع لها في كل مباراة، إنها رائعة للغاية وأنا أحبها".

وأضاف الفرعون المصري "الأجواء هنا لا تصدق.. عندما لعبت أمام ليفربول منذ أربعة أعوام، قلت: يجب أن ألعب هنا يوماً ما".

وتحدث صلاح عن طريقة لعب فريقه وتمركزه خلال مباريات الفريق قائلا "نحن نقوم بتغيير طريقة اللعب في كل مباراة، أحياناً ألعب كمهاجم ثانٍ وأحياناً على اليمين وأحياناً على اليسار".

وتابع "أنا أبدأ على اليمين دوماً ولكن أثناء المباراة نغير طريقة لعبنا، قد نلعب 4-4-1-1 أو 4-4-2 وعندئذ ألعب كمهاجم أو كمهاجم ثانٍ. هذا يعتمد بكل تأكيد على المباراة وما يرغب المدرب به".

أما عن مدربه الألماني يورغن كلوب، فقال صلاح "ساعدني المدرب على تطوير نفسي والقيام بما أقوم به في الوقت الحالي وأنا سعيد للغاية بذلك، لدي الحرية للقيام بأي شيء. ولكن نحن 11 لاعب على أرضية الملعب، لذا علي أن أدافع وأقوم بعملي".

يذكر أن النجم المصري سجل 30 هدفا مع "الريدز" في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي، ويمتلك مباراة السبت أمام ويست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.