ما هي الأرقام التي حطمها أو عادلها محمد صلاح أمام ويست هام؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عادل وحطم النجم المصري، محمد صلاح، عدة أرقام خلال مباراة ليفربول وويست هام يونايتد، والتي انتهت برباعية مقابل هدف وحيد لليفربول، بعد أن سجل هدفه رقم 23 في الدوري الإنجليزي وصنع الهدف الثامن له خلال الموسم الحالي، فما هي الأرقام التي حققها الفرعون المصري؟

هداف الدوري

سجل صلاح هدفه رقم 23 خلال الموسم الحالي، ليتقاسم صدارة هدافي الدوري مع المهاجم الإنجليزي لنادي توتنهام هوتسبرز، مع مباراة أقل للأخير.

ساهم في 31 هدفا

أصبح صلاح اللاعب الأكثر مشاركة بأهداف فريقه خلال الموسم الحالي من "البريمييرليغ" بعد أن صنع ثمانية أهداف وسجل 23 هدفا، بمجموع 31 هداف، وهو الرقم الأعلى لأي لاعب في موسم 2017/2018.

عادل رقم سواريز في 2012/2013

سجل الفرعون المصري هدفه رقم 23 خلال الموسم الحالي الدوري الإنجليزي، ليعادل عدد الأهداف التي سجلها النجم الأوروغوياني لويس سواريز، في موسم 2012/2013 كثاني أفضل هداف لليفربول في موسم واحد "البريميرليغ".

ولا يزال الرقم الأعلى بحوزة سواريز برصيد 31 هدفا في موسم 2013/2014، قبل أن ينتقل إلى برشلونة.

الهدف رقم 20 بالقدم اليسرى

سجل صلاح الهدف رقم 20 له خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي بالقدم اليسرى، ليصبح أول لاعب يصل إلى هذا الرقم في تاريخ البطولة.

يذكر أن ليفربول قفز للمركز الثاني في جدول الترتيب بعد وصوله للنقطة رقم 57 متفوقا بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر يونايتد.