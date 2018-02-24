تركي آل الشيخ: سأستمتع بكأس العالم 2022 إذا استضافته إنجلترا أو أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كرر رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، مساء السبت، تصريحه بأنه لا يتمنى سحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر، لكنه قال في الوقت نفسه إنه "سيستمتع كثيرا" إذا استضافته إنجلترا أو أمريكا، ملمحا إلى أن شهر سبتمبر/ أيلول سيكون حاسما في أروقة صناع القرار بعالم كرة القدم.

ونشر آل الشيخ تغريدة باللغة الإنجليزية قال فيها: "لا أتمنى أن يتم سحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر من قبل الفيفا، ولكن إذا كانت الحكومة القطرية قد خرقت القواعد الأخلاقية فعليها أن تتحمل عواقب أفعالها".

وأضاف رئيس هيئة الرياضة السعودية: "إنجلترا هي مهد كرة القدم الحديثة، وتاريخها سيسمح لها بتنظيم بطولة عظيمة، وأمريكا لديها خبرة طويلة في استضافة محافل رياضية عالمية".

وتابع آل الشيخ تغريدته قائلا: "سأستمتع بكأس العالم إذا استضافته إنجلترا أو أمريكا، سيكون شهر سبتمبر/ أيلول من عام 2018 مشتعلا في أروقة صناع القرار بعالم كرة القدم".

وكانت مجلة "Focus Online" الألمانية، قد نشرت تقريرا عن إمكانية سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر.

يذكر أن الأوساط الكروية شهدت مؤخرا مطالبات متكررة من قبل لجان حقوق الإنسان وبعض الاتحادات الكروية بسحب تنظيم المونديال من قطر بسبب انتهاكات لحقوق العمال الذي يشاركون بإنشاء الملاعب التي من المقرر أن تستضيف مباريات البطولة، كما تم طرح علامات استفهام عدة حول فضائح فساد في أروقة الفيفا خلال عملية اختيار الدوحة لتنظيم المحفل العالمي الكروي.

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