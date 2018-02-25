الجزيرة مهنئا مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة: منصور يا السيتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هنأ نادي الجزيرة الإماراتي نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي بالفوز بلقب كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، بعبارة "منصور يا السيتي".

ونشر النادي الإماراتي تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها "تهانينا لمانشستر سيتي"، وتابع في نفس التغريدة "منصور يال السيتي".

ويرأس مالك مانشستر سيتي، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مجلس إدارة الجزيرة الإماراتي.

من جانبه، حقق السيتي لقبه الأول خلال الموسم الحالي، والخامس في تاريخه ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

ونجح "مواطنو مانشستر" باكتساح أرسنال بثلاثية نظيفة، في نهائي البطولة الذي أقيم على أرضية ملعب "ويمبلي".