للمرة الأولى.. فهد المولد ضمن قائمة ليفانتي في الدوري الإسباني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دخل اللاعب السعودي فهد المولد ضمن القائمة التي تم استدعاؤها للمشاركة في مباراة فريق ليفانتي أمام ريال بيتيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني، للمرة الأولى منذ انتقال اللاعب السعودي للفريق الإسباني.

ونشر النادي أسماء اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للمباراة وكان من بينهم اسم المولد، الذي لم يشارك في أي مباراة رسمية مع فريقه.

وسيكون لاعب نداي الاتحاد السعودي، أول لاعب سعودي يدخل اسمه ضمن قائمة فريقه في "لا ليغا".

وكانت عدة اندية إسبانية أبرمت عقود إعارة مع عدد من اللاعبين السعوديين، مطلع العام الجاري.

وتنتظر الجماهير السعودية مشاركة نجومها مع فرقهم، خصوصا أولئك الذين يلعبون مع أندية الدرجة الأولى.

يذكر أن المباراة ستلعب مساء الأحد، على أرضية ملعب سبوتات دي فالنسيا، ضمن مباريات الجولة 25.