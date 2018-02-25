مانشستر يونايتد يحقق فوزه رقم 15 على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قلب مانشستر يونايتد الطاولة على ضيفه تشيلسي وتفوق عليه بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "أولد ترافورد" في مدينة مانشستر الإنجليزية.

وحقق اليونايتد فوزه رقم 15 على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، والثاني له على التوالي على أرضية ملعبه.

تقدم تشيلسي عند الدقيقة 32 عبر اللاعب البرازيلي ويليان، قبل أن يتعادل اليونايتد عبر البلجيكي روميلو لوكاكو، عند الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، نجح أصحاب الأرض في تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب الإنجليزي جيسي لينغارد عند الدقيقة 75، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد لشياطين مانشستر.

وبهذا الفوز وصل اليونايتد إلى نقطته رقم 59، ليستعيد المركز الثاني من غرمه التقليدي ليفربول، في حين تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 53، في المركز الخامس.