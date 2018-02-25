مانشستر سيتي بطلا لكأس الرابطة الإنجليزية للمرة الخامسة في تاريخه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق مانشستر سيتي لقب كأس الرابطة الإنجليزية للمرة الخامسة في تاريخه، بعد ان اكتسح أرسنال بثلاثية نظيفة على أرضية ملعب ويمبلي.

وتقدم السيتي عند الدقيقة 18 عبر النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لمواطني مانشستر.

وفي الشوط الثاني، تمكن الفريق السماوي من تعزيز تقدمه بهدفين سجلهما البلجيكي فينسينت كومباني عند الدقيقة 58، والإسباني ديفيد سيلفا عند الدقيقة 65.

وبهذا الفوز، حقق فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا لقبه الخامس في كأس الرابطة الإنجليزية، ليعادل عدد ألقاب مانشستر يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا.