هدف غريب.. الكرة تدخل الشباك والحارس يشرب الماء خلف خط المرمى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهدت مباراة دويسبرغ وإنغلوشتات في دوري الدرجة الثانية الألماني، حادثة طريفة، إذ تلقى حارس دويسبرغ هدفا غريبا، خلال لحظات فقد فيها التركيز وذهب لشرب الماء خلف خط المرمى.

وتصدى الحارس الهولندي مارك فليكين، لركلة جزاء عند الدقيقة 11، قبل أن يسجل زميله الألماني من أصول تركية أحمد إنجين، هدف التقدم لدويسبرغ عند الدقيقة 13.

وبعد هدف دويسبرغ بخمس دقائق، فقد الحارس بشكل مفاجئ تركيزه وذهب لشرب الماء في الوقت الذي تحصل فيه فريق إنغلوشتات على خطأ أرسل من خلاله أحد مدافعي الفريق كرة طويلة إلى المهاجم ستيفن كوتشكيه، الذي سجل الهدف في المرمى بينما وقف فليكين متفرجا بعد خط المرمى.

ورغم الخطأ الكارثي للحارس الهولندي، إلا أن دويسبرغ نجح في خطف نقاط المباراة بعد تسجيل هدف ثان عند الدقيقة 66.