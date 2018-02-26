لاعب مانشستر يونايتد السابق: محمد صلاح يصلح لفريق في الدرجة السادسة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – صدم لاعب وقائد مانشستر يونايتد السابق، غاري نيفيل، عشاق ليفربول ومتابعي الدوري الإنجليزي الممتاز، بإشارته إلى أن النجم المصري لليفربول محمد صلاح، يصلح للعب لفريق في دوري الدرجة السادسة الإنجليزية.

وقال نيفيل في تغريدة رد فيها على سؤال أحد متابعيه عن هوية اللاعب الذي من الممكن أن يضمه إلى اليونايتد من ليفربول، "لا أحد لمانشستر يونايتد، ولكن صلاح قد يصلح لفريق سالفورد".

وينشط فريق سالفورد سيتي في دوري الدرجة السادسة الإنجليزية، وهو الأمر الذي اعتبره عشاق ليفربول إهانة لهداف فريقهم ونجمه الأول خلال الموسم الحالي.

ورد أحد متابعي نيفيل عليه قائلا "صدقني كلامك لن يهين صلاح، فهو أفضل من مانشستر يونايتد بكامله بالأرقام، وهذه حقيقة شئت أم أبيت".

وكتب له متابع آخر "تهانينا لقد حصلت على قليل من الاهتمام"، في إشارة إلى أنه استخدم اسم الفرعون المصري لجذب الانتباه.

يعد ليفربول الغريم التقليدي لمانشستر يونايتد عبر التاريخ ويشتهر غاري نيفيل بكرهه لـ"الريدز" وهو الأمر الذي عبر عنه في أحد تصريحاته حين كان لاعبا عام 2010، إذ أكد أنه يكره ليفربول ولا يتمنى أن يفوزوا بأي بطولة.

من جانبه، يحطم صلاح الرقم تلو الآخر مع فريقه خلال الموسم الحالي، إذ أصبح أول لاعب يسجل 20 هدفا بالقدم اليسرى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وأول لاعب يصل إلى 23 هدفا مع ليفربول في موسم واحد لـ"البريميرليغ" منذ موسم 2012/2013.