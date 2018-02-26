ما هي الرسالة السياسية التي تحملها الشارة الصفراء على صدر غوارديولا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف المدرب الإسباني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا، عن سر ارتدائه للشارة الصفراء في مباريات فريقه خلال الموسم الحالي، وذلك دعما للسياسيين الكتالونيين المحتجزين من قبل السلطات الإسبانية مؤكدا أنه إنسان قبل أن يكون مدرب كرة قدم.

وقال غوارديولا في تصريحات صحفية عقب نهاية مباراة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية "أنا إنسان قبل أن أكون مدربا، ومن حق الاتحاد الإنجليزي أن يفرض غرامة علي، إذا قمت بخرق القوانين".

وكان الاتحاد الإنجليزي قد فرض غرامة على المدرب الإسباني لخرقه قوانين "الألبسة والإعلانات" بسبب ارتدائه شارات تحمل رسائل سياسية.

وأكد غوارديولا أنه يرتدي هذه الشارة تضامانا مع القياديين الكتالونيين الأربعة الذين تم اعتقالهم على خلفية المظاهرات المطالبة باستقلال إقليم كتالونيا، في أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وقال المدرب الإسباني "ليس من أجل السياسيين، ولكن من أجل الديمقراطية، ومن أجل الناس الذين لم يقوموا بارتكاب أي خطا".

وشبه غوارديولا مطالبات إقليم كتالونيا بالاستقلال، بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واستقلال اسكتلندا.

بالمقابل، قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لـCNN إنه أمهل المدرب الإسباني حتى 5 مارس/أذار المقبل لدفع الغرامة المفروضة عليه.

وعن ذلك قال غوارديولا "يعلم الاتحاد الإنجليزي أنني سأرتدي هذه الشارة دائما، وقد أرتديها في أماكن أخرى ليس فقط على صدري".

من جانبهم، تضامن محبو مانشستر سيتي مع مدربهم، بارتداء شارات صفراء خلال مباراة الفريق مع أرسنال والتي انتهت بفوز السيتي بثلاثية نظيفة.