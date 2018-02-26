ماتيتش يكشف عن محتوى الورقة التي أرسلها له مورينيو خلال مباراة تشيلسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف النجم الصربي لنادي مانشستر يونايتد، نيمانيا ماتيتش، عن محتوى الورقة التي أرسلها له المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، خلال مباراة تشيلسي، الأحد.

وكتب مورينيو في الورقة التي أرسلها للاعب الصربي عبر الإيفواري إيريك بايي "لديك إجازة لثلاثة أيام".

ونشر ماتيتش صورة للورقة عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستغرام"، الإثنين، لينهي التكهنات عما أراد المدرب البرتغالي قوله خلال الدقائق الأخيرة من المباراة.

كان من المتوقع أن يكون مورينيو قد وجه تعليمات فنية للاعب الصربي، مع دخول مدافع إضافي إلى أرضية الملعب في الوقت الذي كان يتقدم فيه اليونايتد بهدفين نظيفين، لكن محتوى الرسالة يكشف عن أنها كانت تحفيزية كي لا ينال التعب من ماتيتش.

يذكر أن اليونايتد كان قد نجح في الفوز على تشيلسي بهدفين مقابل هدف وحيد، على أرضية ملعب "اولد ترافورد"، ليستعيد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من ليفربول.