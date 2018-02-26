السعودية تستهل تحضيراتها لكأس العالم 2018 باكتساح مولدوفا

السعودية تكتسح مولدوفا تحضيرا لكأس العالم

رياضة
آخر تحديث منذ ساعتين و6 دقائق.
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السعودية تستهل تحضيراتها لكأس العالم 2018 باكتساح مولدوفا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح المنتخب السعودي ضيفه منتخب مولدوفا بثلاثية نظيفة في أولى مبارياته التحضيرية لكأس العالم 2018، خلال المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "الجوهرة المشعة".

وتقدم الأخضر عند الدقيقة العاشرة عبر معتز هوساوي، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف للمنتخب السعودي.

وفي الشوط الثاني، عزز تيسير الجاسم تقدم السعودية بالهدف الثاني، عند الدقيقة 57، قبل أن يختتم مهند عسيري ثلاثية المنتخب السعودي بالهدف الثالث، عند الدقيقة 88.

وهذه هي المباراة التحضيرية الأولى للمنتخب السعودي استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2018.

يذكر أن عددا من اللاعبين البارزين غابوا عن تشكيلة الأخضر في هذه المواجهة، وعلى رأسهم المحترفين في الدوري الإسباني.

المملكة العربية السعوديةالكرة السعوديةكأس العالم 2018رياضة
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