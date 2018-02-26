"The Simpsons" يتوقع فوز أمريكا بالميدالية الذهبية على السويد قبل 8 أعوام

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شهد أولمبياد بيونغ تشانغ 2018 الشتوي مفاجأة جديدة، إذ صدق توقع آخر لمسلسل "The Simpsons" الشهير، والذي تكهن بفوز أمريكا على السويد في الألعاب الأولمبية الشتوية قبل ثمانية أعوام.