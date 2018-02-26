وفاة ملاكم بريطاني متأثرا بإصابة تعرض لها خلال نزال في الوزن الثقيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توفي الملاكم البريطاني سكوت ويستغارث، بعد إصابة تعرض لها خلال نزال خاضه في الوزن الثقيل أمام الملاكم ديك سبيلمان، السبت.

وتوفي الملاكم البالغ من العمر 31 عاما، بعد أن شعر بآلام شديدة عقب نهاية نزاله مع سبيلمان في منطقة دونكاستر التابعة لمدينة يوركشاير في شمال إنجلترا.

وتمكن ويستغارث من الفوز في ذلك النزال، لكن علامات التعب ظهرت عليه واضحة في المقابلات التي أجراها بعد ذلك.

وتم نقل الملاكم البريطاني إلى المستشفى، وبقي فيه حتى فارق الحياة، الإثنين، وفقا لما نقلته الصحف البريطانية.

ونعى وكيل أعمال الملاكم، ستيف بول، ويستغارث بتغريدة نشرها عبر صفحته على موقع تويتر قال فيها "رحم الله سكوت ويستغارث، فقد خسر حياته في سبيل القيام بالعمل الذي أحب، لا توجد كلمات لوصف الحالة، أرقد بسلام يا صديقي، وتبقى أفكارنا مع عائلتك وفريقك لقد كانت هذه أصعب أيام عشتها في حياتي، لا أعرف كيف سأستطيع تخطي الأمر".

من جانبه، عبر سبيلمان عن حزنه بوفاة خصمه قائلا "إنها حادثة موجعة، ولا أجد الكلمات للتعبير عما حدث، ولكنني سأصلي من أجل عائلة سكوت والأشخاص المقربين منه".

وكان فوز ويستغارث على سبيلمان، السابع له خلال 10 مباريات خاضها، إذ خسر في نزالين وتعادل في واحد.