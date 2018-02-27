نيمار يتمسك بـ"بصيص الأمل" للمشاركة في مباراة ريال مدريد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يتمسك اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا بخيط أمل رفيع للحاق بمباراة إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، حين يواجه باريس سان جيرمان ضيفه ريال مدريد، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة مارسيليا الأحد.

وقال المدرب الإسباني للفريق الفرنسي، أوناي إيمري، في تصريحات صحفية" نيمار لن يخضع لعملية جراحية، هذا غير صحيح"، وأضاف "لقد تحدثت مع الأطباء وسنأخذ القرار المناسب قريبا".

وعن حظوظ مشاركة النجم البرازيلي أمام ريال مدريد قال إيمري "هناك أمل ضعيف بأن يستطيع نيمار أن يلعب أمام ريال مدريد، علينا التحلي بالصبر، هو يريد أن يلعب جميع المباريات ويصب كامل تركيزه على مواجهة الريال".

وتعرض النجم البرازيلي لالتواء بالكاحل وتمزق في مشط القدم، خلال مباراة فريقه أمام مارسيليا، في كلاسيكو فرنسا، الأحد.

من جانبها، تتخوف الجماهير البرازيلية من غياب نجمها عن كأس العالم، ولكن مثل هذه الإصابات قد تحتاج إلى ثلاثة أشهر كأقصى تقدير للتعافي منها، ما يعني أن نيمار لن يغيب عن المونديال إلا في حال تفاقم إصابته لاحقا.

يذكر أن أمراء العاصمة الفرنسية سيستقبلون ريال مدريد على أرضية ملعب "حديقة الأمراء" في السادس من شهر مارس/أذار المقبل، ضمن إياب دور الـ16 لدوري الأبطال.