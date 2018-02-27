ما هي التغييرات التي ستطرأ على دوري أبطال أوروبا ابتداء من الموسم المقبل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عدة تعديلات على نسخة موسم 2018/2019 من بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وهما البطولتين الرئيسيتين في القارة العجوز، فما هي هذه التغييرات.

26 فريقا إلى دور المجموعات في الأبطال

سيتأهل 26 فريقا مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، إذ سيعبر أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوريات الأربعة الكبرى، إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا، وهو الأمر الذي لم يكن يحدث سابقا، إذ كان يحجز أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مقاعد مباشرة ويلعب صاحب المركز الرابع تصفيات مؤهلة.

سينضم بطلا النسخة السابقة من دوري الأبطال والدوري الأوروبي إلى قائمة المتأهلين الـ16، وسيتأهل أيضا أصحاب المركزين الأول والثاني في الدوريات المصنفة خامسا وسادسا، فرنسا وروسيا، إلى دور المجموعات، بالإضافة إلى أبطال الدوريات المصنفة سابعا وثامنا وتاسعا وعاشرا، البرتغال وأوكرانيا وبلجيكا وتركيا.

تصفيات دوري الأبطال

ستتأهل ستة فرق من التصفيات المؤهلة لدوري الأبطال، بدلا من 10 فرق، وستمنح الأندية التي خرجت من التصفيات فرصة للمنافسة في تصفيات الدوري الأوروبي.

استثناءات

سيمنح بطل الدوري المصنف 11، جمهورية تشيك، مقعدا مباشرا في دوري الأبطال في حال احتلال الفائز بالنسخة السابقة، مركزا مؤهلا مباشرة إلى البطولة في بطولته المحلية.

أما في حال احتلال الفائز بلقب الدوري الأوروبي مركزا مؤهلا مباشرة لدوري الأبطال في الدوري المحلي، فسيمنح مقعده لصاحب المركز الثالث في الدوري الفرنسي.

توقيت المباريات

سيتغير توقيت مباريات دوري أبطال أوروبا ابتداء من الموسم المقبل، إذ ستقام المباريات إما في تمام الساعة الثامنة بتوقيت غرينيتش، أو 5:55 بتوقيت غرينيتش، إذ تقام المباريات حاليا في تمام الساعة 7:45 بتوقيت غرينيتش.

48 فريقا في الدوري الأوروبي

سيتأهل 17 فريقا مباشرة إلى بطولة الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى وصول 10 فرق أقصيت من التصفيات المؤهلة لدوري الأبطال، وسينضم لها 21 فريقا عبر التصفيات المؤهلة.