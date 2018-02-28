مطعم في ليفربول يقدم وجبات مجانية مع كل هدف يسجله محمد صلاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن مطعم عربي في مدينة ليفربول يدعى "بخشيش" عن تقديم وجبة فلافل وحمص مجانية في كل مرة يسجل فيها النجم المصري محمد صلاح هدفا مع الفريق الإنجليزي.

ونشر المطعم إعلانا عبر صفحته على موقع إنستغرام قال فيه "سنقدم لكم وجبة فلافل وحمص مجانية في كل مرة يسجل فيها محمد صلاح هدفا فيما تبقى من مباريات الموسم الحالي".

وتعد وجبة الفلافل والحمص، المفضلة لدى صلاح، الذي يعتبر أحد زبائن "بخشيش" وفقا لما ذكرته الصحف البريطانية.

وسجل الفرعون المصري 31 هدفا حتى الآن مع ليفربول في جميع البطولات، منهم 23 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين.

يذكر أن صلاح يستعد لخوض مباراة أمام نيوكاسل يونايتد، السبت، فهل سيسجل ليحصل الزبائن على وجبة فلافل وحمص مجانية؟