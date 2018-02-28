قبل مواجهة العراق والسعودية.. العذبة ينتقد آل الشيخ بسبب أغنية عراقية والآخر يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، أغنية "يا قاع ترابك كافور" العراقية، في تحية منه للشعب العراقي على حفاوة الاستقبال الذي حظيت به بعثة المنتخب السعودي التي وصلت إلى العراق لمواجهة "أسود الرافدين"، في مباراة ودية، ليوجه له رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية انتقادا قبل أن يرد عليه آل الشيخ مبررا موقفه.

ونشر آل الشيخ أغنية "يا قاع ترابك كافور" العراقية، وكتب فوقها "العرب سباع"، في تحية منه للشعب العراقي، كما كان قد سبقها بتغريدة كتب فيها "يا عراق ترابك كافور".

وجه العذبة انتقادا لرئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية على هذه التغريدة، قائلا إنه ينشر "قدسية صدام، الذي دكت صواريخه الرياض حيث يسكن (آل الشيخ)، والذي احتل أيضا الخفجي الذي حرره رجال جيش قطر".

لم يتأخر آل الشيخ بالرد على ما قاله رئيس تحرير صحيفة العرب، إذ كتب في تغريدة أخرى "أخي عبد الله الأغنية في الحرب العراقية الإيرانية... بين الفرس والعرب.. أتفهم تعاطفك".

ويشير العذبة إلى حرب الخليج الثانية، حين دخلت القوات العراقية إلى منطقة الخفجي السعودية، في الوقت الذي يتحدث فيه آل الشيخ عن حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران.

ووصلت بعثة المنتخب السعودي إلى مدينة البصرة العراقية لخوض مباراة ودية أمام المنتخب العراقي، الأربعاء، في إطار استعدادات الأخضر لخوض كأس العالم 2018 في روسيا.

واستقبلت الجماهير العراقية الوفد السعودي بحفاوة، إذ أظهرت بعض مقاطع الفيديو التي نشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، تجمع عدد من مشجعي المنتخب العراقي الذي أطلقوا الأهازيج المرحبة بالمنتخب السعودي.