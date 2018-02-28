السعودية تتلقى خسارة قاسية أمام العراق وسط حضور جماهيري غفير في البصرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق المنتخب العراقي فوزا ثقيلا على ضيفه السعودي برباعية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت في مدينة البصرة العراقية، ضمن استعدادات الأخضر لكأس العالم 2018 في روسيا.

وتقدم "أسود الرافدين" عند الدقيقة 21 عبر اللاعب السعودي سعيد اليامي الذي سجل هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف للعراق.

وفي الشوط الثاني، عزز أصحاب الأرض تقدمهم بتسجيل الهدف الثاني عبر عماد مجيد، عند الدقيقة 48، قبل أن يضيف مهند علي الهدف الثالث للعراق عند الدقيقة 51.

قلص الأخضر الفارق عبر حسن معاذ عند الدقيقة 57، قبل أن يختتم مهند علي أهداف العراق بالهدف الرابع عند الدقيقة 71، لتنتهي المباراة برباعية مقابل هدف وحيد، لمصلحة المنتخب العراقي.

وأقيمت هذه المباراة في العراق بتوجيهات من رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، من أجل دعم رفع الحظر عن استضافة العراق للمباريات الرسمية.

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا غفيرا من قبل الجماهير العراقية التي توافدت إلى أرضية الملعب من أجل دعم منتخب بلادها.

يذكر أن هذه هي المباراة التحضيرية الثانية للسعودية تحضيرا لكأس العالم بعد أن فاز المنتخب السعودي على مولدوفا بثلاثة أهداف نظيفة، الإثنين.