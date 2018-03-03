محمد صلاح يعادل هاري كين.. ورياض محرز يسجل هدفا رائعا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قاد النجم المصري، محمد صلاح، فريقه ليفربول إلى فوز هام على نيوكاسل يونايتد، بعد أن سجل هدفه رقم 24 خلال الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، في الوقت الذي عاد فيه النجم الجزائري رياض محرز للتسجيل بعد غياب طويل.

وعلى أرضية ملعب "أنفيلد" افتتح صلاح أهداف ليفربول عند الدقيقة 40، قبل أن يسجل السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني عند الدقيقة 55.

وبهذا الهدف وصل الفرعون المصري إلى هدفه رقم 24 ليتقاسم صدارة هدافي "البريميرليغ" مع المهاجم الإنجليزي هاري كين.

وحقق صلاح رقما مميزا، إذ أصبح اللاعب الوحيد الذي يسجل في 26 مباراة خلال الموسم الحالي، في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.

من جانبه، عاد "محارب الصحراء"، رياض محرز، إلى التسجيل بعد أن أنقذ ليستر سيتي من الهزيمة بهدف قاتل في مرمى بورنموث من ركلة حرة مباشرة مميزة.

ووصل محرز إلى هدفه التاسع في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن هذا هو الهدف الأول للنجم الجزائري منذ أزمة غيابه عن صفوف الفريق بعد غلق سوق الانتقالات الشتوية الأخير وفشل صفقة انتقاله إلى مانشستر سيتي.