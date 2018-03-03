رأي: ما هي الأسباب التي قد ترجح كفة المغرب في سباق استضافة كأس العالم 2026؟

هذا التقرير بقلم عبيدة نفاع، محرر الشؤون الرياضية بموقع CNN بالعربية ولا يعكس بالضرورة رأي أو توجهات الشبكة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستعد المغرب لتقديم ملف استضافة كأس العالم 2026، للاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي سيستقبل ملفات الدول المرشحة في 16 مارس/أذار الجاري، إذ سينافس البلد العربي، الملف المشترك المقدم من قبل أمريكا والمكسيك وكندا، فما هي الأسباب التي ترجح كفة المغرب على الدول الثلاث؟

موقع استراتيجي

يقع المغرب في منطقة تعتبر بمثابة حلقة وصل بين أفريقيا وأوروبا، كما أن موقعه الجغرافي يجعله قريبا من جميع الدول التي ستشارك في البطولة العالمية.

بالإضافة إلى قرب المسافات بين المغرب وبقية الدول، فإن البلد الأفريقي يتمتع بطبيعة خلابة، الأمر الذي يجعله أحد أكثر الدول جذبا للسياح الأوروبيين على مدار السنة.

التعلم من الأخطاء

رشح المغرب نفسه لاستضافة أربع نسخ سابقة من كأس العالم، وهو الأمر الذي قد يسهل على القائمين على ملف المغرب الحالي، إيجاد الطرق المناسبة لكسب السباق هذه المرة عبر التعلم من أخطاء الماضي.

استضافة كأس العالم للأندية

نجح المغرب في استضافة نسختين من كأس العالم للأندية، 2013 و2014، وهو الأمر الذي من شأنه أن يشجع الفيفا على اختيار البلد العربي لاحتضان كأس العالم 2026.

سهولة التنقل

يشتكي الملف المشترك بين الدول الثلاث من صعوبة التنقل بسبب بعد المسافات بين المدن التي ستستضيف مباريات كأس العالم في حين أن المغرب لا يعاني من هذه المشكلة بسبب صغر مساحته مقارنة بأمريكا وكندا والمكسيك.

فرق التوقيت

تعاني الجماهير الأوروبية والآسيوية والأفريقية، من أزمة فرق التوقيت حين يقام المونديال في إحدى الدول اللاتينية أو الأمريكية، وتوقيت المغرب سيكون مثاليا بالنسبة للجميع وخصوصا الجماهير الأوروبية، لأن المغرب يتبع توقيت غرينيتش.

كرة القدم اللعبة الشعبية

تعد كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في المغرب على عكس أمريكا وكندا، وهو الأمر الذي يرجح كفته لاستضافة المونديال القادم، إذ يفضل عشاق كرة القدم أن يقام كأس العالم في دولة عاشقة للساحرة المستديرة كي تمتلئ المدرجات في جميع المباريات وتنجح البطولة، فهل يخطف المغرب حق استضافة المونديال في المحاولة الخامسة؟