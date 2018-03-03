فيفا يعلن عن تطبيق تقنية الفيديو المساعد للحكم "VAR" في كأس العالم 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اعتماد تقنية الفيديو المساعد للحكم "VAR" بشكل دائم في مباريات كرة القدم، ومن ضمنها مباريات كأس العالم 2018 في روسيا، وفقا لما أعلنه رئيس الاتحاد، السويسري جياني إنفانتينو، بعد اجتماع عقد في مدينة زيوريخ السويسرية، السبت، من قبل هيئة تشريع قوانين كرة القدم، مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، IFAB.

وقال إنفانتينو بعد نهاية الاجتماع "قمنا بدراسة أكاديمية ورأينا أن تقنية VAR مفيدة لكرة القدم وللحكام، لذلك قررنا اعتمادها بشكل رسمي".

وستستخدم تقنية الفيديو المساعد للحكم في مباريات كأس العالم 2018 في روسيا، هو الأمر الذي أقلق البعض من فاعلية هذه التقنية وتأثيرها على سير المباريات.

وفي إجابة على هذه المخاوف قال إنفانتينو "سيكون لهذه التقنية نتائج إيجابية على المباريات فقد قمنا بتجربتها في 1000 مباراة حتى الآن ونسبة دقتها وصلت إلى 99 في المائة".

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "لم أكن أثق بهذه التقنية من قبل ولكنني اقتنعت بها لاحقا بعد أن وصلت دقتها في تصحيح الأخطاء التحكيمية إلى 99 في المائة، وهذا يعني أننا يجب أن تطور لنصل إلى نسبة مائة بالمائة".

وعن كأس العالم قال إنفانتينو "سيكون حكام المونديال على أتم الجاهزية للتعامل مع هذه التقنية، إذ يتم تدريبهم حاليا على استخدامها".

وعن تأثير VAR على سير المباريات أكد رئيس الاتحاد الدولي أن متوسط الوقت الذي تأخذه عملية تصحيح قرارات الحكام يصل إلى دقيقة واحدة، بينما تستهلك رميات التماس سبع دقائق من وقت المباريات، لذلك فإن من المنطق أن يتم تأخير المباراة دقيقة تضاف في نهاية اللقاء من أجل اتخاذ قرار تحكيمي صحيح.

ووعد إنفانتينو ببطولة كأس عالم أكثر عدلا بفضل استخدام هذه التقنية، لافتا إلى أنه من غير الممكن تصحيح جميع قرارات الحكام ولكن الاتحاد الدولي يسعى قدر الإمكان إلى تحقيق العدالة خلال مباريات كرة القدم.