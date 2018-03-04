الوحدة الإماراتي يصف سلوك المصري حسين الشحات بـ"القبيح"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبر نادي الوحدة الإماراتي عن صدمته وأسفه من طريقة احتفال لاعب العين، المصري حسين الشحات، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، الخميس، في "كلاسيكو الإمارات"، وذلك في بيان رسمي نشره النادي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

وقال الوحدة في البيان "يعرب مجلس إدارة نادي الوحدة عن أسفه وصدمته من بعض التصرفات التي بدرت من بعض لاعبي العين وخاصة من اللاعب حسين الشحات خلال مباراة فريقه مع فريق الوحدة".

وتابع الوحدة في بيانه "وذلك بقيامه بإشارات تجاه جمهور الوحدة تتنافى مع الروح الرياضية والقيم والأخلاق والذوق العام في دولتنا ومجتمعنا الذي عرف بالتسامح والرقي في التعامل".

وأشار أصحاب السعادة إلى أنهم لن يقدموا شكوى للجنة الانضباط ضد اللاعب من أجل تجنب "نقل المنافسة في البطولة إلى خارج الملعب".

ووصف الفريق التابع لمدينة أبوظبي سلوك الشحات بـ"الفردي"، وعبر عن ثقته بأن العين سيتخذ الإجراءات التأديبية اللازمة كي لا تتكرر مثل هذه السلوكيات "القبيحة"، حسب وصف النادي.

وقام الشحات بالاحتفال بطريقة اعتبرتها جماهير الوحدة مستفزة، في المباراة التي انتهت بستة أهداف للعين مقابل هدفين للوحدة، عبر وضع يديه أمام عينيه وتحريكهما في إشارة إلى بكاء جماهير الفريق العنابي كما قام بإشارة "الذبح".