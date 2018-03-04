ميسي يسجل هدفه رقم 600 وبرشلونة يضع يدا على لقب الدوري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حسم برشلونة المواجهة الأكثر أهمية بالنسبة له خلال الموسم الحالي من الدوري الإسباني، بعد فوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، سجله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكان رقم 600 في مسيرته، ليوسع الفريق الكتالوني الفارق إلى ثماني نقاط مع ملاحقه المباشر، أتلتيكو.

فعلى أرضية ملعب "كامب نو"، سيطر برشلونة على مجريات الشوط الأول دون تشكيل خطورة كبيرة على مرمى الحارس السلوفيني يان أوبلاك، حتى ظهر ميسي وسجل هدف المباراة من ركلة حرة مباشرة عند الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء الأتلتيكو الذي حاول تسجيل التعادل، لكن محاولاته بقيت خجولة في حين قام برشلونة بتسيير المباراة حتى صافرة النهاية.

ولعب الفريق الكتالوني المباراة باستراتيجية المباريات النهائية إذ أراد خطف الفوز دون تقديم أداء مبهر، وتحلى لاعبوه بالواقعية والتركيز العالي، ليحصدوا نقاط المباراة في نهاية الأمر، في حين لم يظهر لاعبو أتلتيكو الرغبة الكافية بتحقيق الفوز، فسارت نتيجة المباراة على عكس ما يتمنون.

وبهذا الفوز، وصل برشلونة إلى نقطته رقم 69، ليوسع الفارق مع أتلتيكو إلى ثماني نقاط، ويضع يدا على لقب الموسم الحالي من "الليغا".

من جانبه، حقق "البرغوث الأرجنتيني"، رقما مميزا حين سجل هدفه رقم 600 في مسيرته الاحترافية ورقم 100 لبرشلونة في الموسم الحالي بجميع البطولات والـ23 لميسي في مرمى أتلتيكو.