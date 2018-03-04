تأجيل "ديربي الغضب" بعد الوفاة المفاجئة لقائد فيورنتينا الإيطالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم عن تأجيل جميع مباريات الجولة 27 من "الكالتشيو" والتي كان من المقرر إقامتها الأحد، حدادا على وفاة قائد نادي فيورنتينا، ديفيد أستوري.

ونعت الرابطة أستوري عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر وأعلنت عن تأجيل جميع مباريات الجولة التي كان من المقرر إقامتها الأحد.

وكان من المفترض أن تقام مباراة "ديربي الغضب" بين ميلان وإنتر ميلان، الأحد، إلا أنها تأجلت مع بقية المباريات.

فارق أستوري الحياة، الأحد، في غرفته بالفندق الذي كان ينزل به الفريق قبل مواجهة أودينيزي ضمن لقاءات هذه الجولة من "الكالتشيو".

وأعلن "الفيولا" عن وفاة قائده، وكشف عن سبب الوفاة، مشيرا إنه مرض مفاجئ أصاب اللاعب خلال وجوده بالفندق، دون أن يذكر تفاصيل إضافية، بانتظار تقرير الطبيب.

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما كان قد رزق بمولود قبل عامين، وكان أحد أهم ركائز الفريق الإيطالي.