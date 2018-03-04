وفاة قائد فيورنتينا الإيطالي في فندق الفريق قبل مواجهة أودينيزي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، عن وفاة قائده، ديفيد أستوري، في غرفة الفندق التي نزلت فيه بعثة الفريق قبل مواجهة أودينيزي ضمن مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم "كالتشيو".

ونشر النادي التابع لمدينة فلورنسا الإيطالية تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر جاء فيها "نحن مجبرون على الإعلان عن وفاة القائد ديفيد أستوري، نتيجة مرض مفاجئ، وبسبب هذه الحادثة المؤسفة والمزرية واحتراما لعائلته نطلب من الجميع اللطف والإحساس".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن اللاعب توفي في الغرفة الخاصة به بالفندق الذي تنزل فيه بعثة الفريق قبل مواجهة أودينيزي في الدوري الإيطالي.

من جانبه، نعى أودينيزي أستوري عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، وعر عن صدمته بسماع الخبر.

يذكر أن مباراة الفريقين تأجلت بسبب وفاة اللاعب الإيطالي صاحب الـ31 عاما، بعد أن كان من المقرر أن تقام الأحد.