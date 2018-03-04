محمد صلاح ونجوم مصر ينعون قائد فيورنتينا برسائل مؤثرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نعى النجم المصري محمد صلاح، قائد نادي فيورنتينا الإيطالي، ديفيد أستوري، الذي عثر عليه متوفيا في غرفته، الأحد، كما عبر النجمان المصريان المحترفان في إنجلترا، أحمد حجازي ورمضان صبحي، عن حزنهما لوفاة اللاعب الإيطالي.

ونشر صلاح عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر صورة تجمعه بأستوري خلال إحدى مباريات روما وفيورنتينا وكتب فوقها "أرقد بسلام ديفيد".

من جانبه، نشر حجازي، الذي يعرف أستوري جيدا بعد أن لعبا سويا في فيورنتينا، صورة اللاعب صاحب الـ31 عاما وكتب فوقها "أرقد بسلام يا صديقي".

أما صبحي فكتب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر "حزين لسماع خبر وفاة أستوري، فلترقد روحه في سلام".

وعثر على اللاعب الإيطالي متوفيا في غرفة الفندق الذي نزل فيه الفريق قبل مواجهة أودينيزي في الدوري الإيطالي، وكشف نادي فيورنتينا عن أن سبب الوفاة هو أزمة قلبية.