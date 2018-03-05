الغرافة القطري يخطف تعادلا قاتلا من أهلي جدة السعودي في قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خطف الغرافة القطري تعادلا قاتلا من ضيفه الأهلي السعودي بهدف لمثله، ليحرمه من التغريد وحيدا في صدارة المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا، في الوقت الذي تعادل فيه الجزيرة الإماراتي مع تراكتور سازي الإيراني سلبيا في نفس المجموعة.

فعلى أرضية ملعب "ثاني بن جاسم" بمدينة الغرافة القطرية، انتهى الشوط الأول سلبي النتيجة بين الفريقين رغم الأداء المميز والروح القتالية العالية.

وكان الشوط الثاني بنفس قوة وتنافسية سابقه، وحاول الفريقان تسجيل هدف التقدم، الذي وصل إليه "الراقي" أولا عند الدقيقة 62 عبر عقيل بلغيث.

أضاع لاعبو الأهلي العديد من الفرص المحققة أمام مرمى الحارس القطري قاسم برهان، وألغى له الحكم هدفا، قبل أن يخطف الغرافة نقطة التعادل في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء عبر الفينزويلي روبيتر كيخادا.

وبهذا التعادل وصل الأهلي إلى نقطته السابعة وحقق الغرافة النقطة الرابعة، وهو نفس رصيد الجزيرة الإماراتي، في حين تذيل الفريق الإيراني فرق المجموعة بنقطة وحيدة.