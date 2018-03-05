الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي يعتذر عن تشبيه نجمة داود بشعار النازية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعتذر الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي، مارتين غلين، عن استخدام "نجمة داود"، كمثال عن الرموز السياسية المتطرفة المرفوضة في عالم كرة القدم، وذلك خلال حديثه عن الشارة الصفراء التي يرتديها مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، بعد أن فرض الاتحاد الإنجليزي غرامة عليه.

وقال غلين خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع المجلس الدولي لكرة القدم، إن الشعارات السياسية مثل نجمة داود وشعار النازية والمطرقة والمنجل (شعار الشيوعية) وتلك التي تمثل رئيس زيمبابوي السابق، روبيرت موغابي، مرفوضة في عالم كرة القدم وفقا لما نقلته وكالة اسوشيتد برس.

ولفت الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي إلى أن الإسبانيين غاضبون من ارتداء غوارديولا للشارة الصفراء التي تعبر عن تضامنه مع السياسيين الكتالونيين المحتجزين بسبب تنظيمهم لمظاهرات مطالبة بالاستقلال في أواخر العام الماضي.

وجه المجلس اليهودي في بريطانيا انتقادا لاذعا لغلين، في بيان تناقلته الصحف الإنجليزية، إذ أكد فيه أن نجمة داود رمز ديني يمثل اليهود في كل أرجاء العالم، ولا يجب مقارنتها بشعار النازية وموغابي.

وبعد بيان المجلس اليهودي، أصدر الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي بيانا عبر فيه عن اعتذاره عن الأمثلة التي تطرق لها في حديثه عن الشعارات السياسية المرفوضة في عالم كرة القدم، وتحديدا نجمة داود، التي قال إنها تعبر عن جميع اليهود وكشف عن أنه سيتواصل مع المجلس اليهودي ويقدم اعتذارا شخصيا من أجل حل المشكلة.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد عاقب المدرب الإسباني بسبب ارتدائه لشارة صفراء خلال مباريات فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، لأنها تحمل معان سياسية.