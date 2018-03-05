كوبي براينت يفوز بالأوسكار ويتحدث عن انتقاد ليبرون جيمس لترامب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توج نجم كرة السلة الأمريكي، كوبي براينت، بجائزة أوسكار لأفضل فيلم صور متحركة قصير، عن فيلمه "Dear Basketball"، ليحصد النجم المعتزل الجائزة الأولى له خارج ملاعب كرة السلة.

ونجح فيلم براينت بالفوز بالأوسكار بعد تفوقه على عدة أفلام مثل "Garden Party" و "Lou" و "Negative Space" و "Revolting Ryhmes".

وقال النجم الأمريكي المعتزل بعد فوزه بالجائزة، في إشارة إلى نجم نادي كليفلاند، ليبرون جيمس، الذي انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "كلاعبي كرة سلة علينا أن نلتزم الصمت ونراوغ بالكرة، ولكنني سعيد بأننا نفعل أكثر من ذلك".

ووجه براينت تصريحاته لمذيعة قناة FOX News، لاورا إنغراهام، التي انتقدت جيمس ونجم غولدين ستيت واريورز، كيفن دورانت، بسب انتقداهما لترامب في أحد الفيديوهات، وقالت "يجب أن تحتفظا بالتعليقات السياسية لنفسكما أو كما قال أحدهم، أصمت وراوغ"، ليرد عليها جيمس لاحقا بقوله "لا لن أصمت وأراوغ".

واستلهم نجم لوس أنجليس ليكرز السابق، فكرة فيلمه الذي تبلغ مدته خمس دقائق، من رسالة الوداع التي كتبها لزملائه حين قرر الاعتزال، وأخرجه غلين كين.

يذكر أن براينت اعتزل كرة السلة عام 2016، وهو المسجل الأول في تاريخ "ليكرز"، وأحد أبرز أساطير "NBA" عبر التاريخ.