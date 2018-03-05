محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر فبراير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فاز النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب لشهر فبراير/شباط الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن حصل على نسبة التصويت الأعلى بين جميع المتنافسين.

وأعلن ليفربول عن فوز صلاح بالجائزة بعد حصوله على نسبة تصويت وصلت إلى 37 في المائة من مجمل الأصوات.

وشارك في التصويت عدد من مشجعي جميع الأندية الإنجليزية، إذ صوت 19 في المائة منهم للاعب ليفربول، البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، ليتفوق ثنائي "الريدز" على بقية المرشحين.

سجل الفرعون المصري أربعة أهداف في ثلاث مباريات لعبها خلال الشهر الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان أهم أهدافه خلال شهر فبراير/شباط، الثنائية التي سجلها في مرمى توتنهام هوتسبرز، في المباراة التي تعادل فيها الفريقان بهدفين لمثلهما.

يذكر أن صلاح يتقاسم حاليا صدارة الهدافين مع اللاعب الإنجليزي لتوتنهام، هاري كين، بـ24 هدفا لكل منهما.