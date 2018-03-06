تعادل مخيب للهلال السعودي مع الريان القطري في الرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتهت مواجهة الهلال السعودي والريان القطري بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بمباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، في نفس المجموعة التي شهدت تعادل استقلال طهران الإيراني والعين الإماراتي بهدفين لمثلهما.

فعلى أرضية ملعب "جامعة الملك سعود" في العاصمة السعودية، الرياض، تقدم الريان عند الدقيقة الثالثة بهدف جميل للمغربي محسن متولي.

وانتهى الشوط الأول بهدف نظيف للضيوف، قبل أن يتعادل الهلال عبر عبد الله الزوري عند الدقيقة 58، بهدف رائع، لتنتهي المباراة بهدف لمثله بين الفريقين.

أما في المباراة المثيرة التي أقيمت على أرضية ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، تقدم الفريق الإيراني عند الدقيقة 52 عبر اللاعب السنغالي مامي ثيام، قبل أن يتعادل العين عبر السويدي ماركوس بيرغ عند الدقيقة 63.

تحصل العين على ركلة جزاء أهدرها بيرغ عند الدقيقة 76، قبل أن يسجل الاستقلال هدف التقدم عبر ثيام عند الدقيقة 77، لكن الزعيم الإماراتي عاد وسجل التعادل من ركلة جزاء نفذها البديل أحمد خليل، عند الدقيقة 89.

وبهاتين النتيجتين، بقي استقلال طهران متصدرا للمجموعة برصيد 5 نقاط، في حين تقاسم الريان والعين المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وجاء الهلال في المركز الرابع بنقطتين.