مجموعة من مشجعي باريس سان جيرمان تقلق نوم لاعبي ريال مدريد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قامت مجموعة من مشجعي باريس سان جيرمان، بالوقوف أمام الفندق الذي نزل فيه لاعبو ريال مدريد، مطلقين الألعاب النارية وقارعين الطبول، لمنع نجوم من الريال من النوم، وهو الأمر الذي أغضب بعثة الفريق العاصمي الإسباني وأجبرها على استدعاء الشرطة، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة من الريال.

وأشارت الصحيفة إلى أن عددا من المشجعين تجمهروا أمام فندق الريال بعد منتصف الليلة الماضية، وقاموا بإطلاق الألعاب النارية وقرع الطبول لإيقاظ لاعبي الريال.

واضطرت شرطة العاصمة الفرنسية، باريس، إلى التدخل وإخلاء الشارع من "ألتراس" الفريق الباريسي، بعد أن تلقت اتصالا من المسؤولين في الفريق الإسباني اعتراضا على الحادثة.

ولفتت "ماركا" إلى أن ريال مدريد غاضب من بعض تصرفات فريق العاصمة الفرنسية، بعد أن نشروا فيديوهات تدعو إلى الحرب، وهو الأمر الذي لم يتقبله الفريق الملكي الذي ينظر إلى علاقته بباريس سان جيرمان على أنها علاقة صداقة.

وكان الريال قد تغلب على سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، النتيجة التي يسعى أمراء باريس لتعويضها في مباراة الإياب، الثلاثاء.