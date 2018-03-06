قبل 100 يوم.. 7 أمور ستجعلك متحمسا لكأس العالم 2018

7 أمور ستجعلك متحمسا لكأس العالم 2018

رياضة
آخر تحديث الثلاثاء, 06 مارس/آذار 2018; 09:29 (GMT +0400).
كأس العالم 2018روسيارياضةنجوممشاهير
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قبل 100 يوم من انطلاق كأس العالم 2018 في روسيا، نقدم لكم أبرز 7 أحداث عليكم انتظارها في العرس العالمي الأبرز على مستوى كرة القدم.

كأس العالم 2018روسيارياضةنجوممشاهير