قبل 100 يوم.. 7 أمور ستجعلك متحمسا لكأس العالم 2018
7 أمور ستجعلك متحمسا لكأس العالم 2018
رياضة
آخر تحديث الثلاثاء, 06 مارس/آذار 2018; 09:29 (GMT +0400).
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قبل 100 يوم من انطلاق كأس العالم 2018 في روسيا، نقدم لكم أبرز 7 أحداث عليكم انتظارها في العرس العالمي الأبرز على مستوى كرة القدم.
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