لاعب مانشستر يونايتد السابق عن وزير خارجية بريطانيا: غبي ولا فائدة منه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هاجم لاعب مانشستر يونايتد السابق، غاري نيفيل، وزير خارجية بريطانيا، بوريس جونسون، بعد تهديد الأخير بانسحاب إنجلترا من كأس العالم في حال ثبوت محاولة الحكومة الروسية تسميم الجاسوس الروسي المحتجز لدى بريطانيا، سيرغي سكريبال.

ونشر نيفيل تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها "إنه غبي لا فائدة منه، لماذا يدخل كرة القدم في هذه الأمور؟".

وكان جونسون، قد هدد، الثلاثاء، بانسحاب بلاده من كأس العالم 2018 في روسيا، في حال ثبوت محاولة تسميم موسكو لسكريبال الذي يعاني من أوضاع صحية حرجة أدت إلى إدخاله العناية المركزة، وفقا للصحف البريطانية.

بالمقابل، ردت الحكومة الروسية على تصريحات وزير الخارجية البريطاني، على لسان المتحدثة باسم خارجيتها، ماريا زخاروفا، بوصف تصريحات جونسون بـ"الجامحة".

ويستعد المنتخب الإنجليزي لخوض بطولة كأس العالم الصيف المقبل، ووقع في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا وتونس وبنما.