السعودية على موعد مع رقم آسيوي تاريخي حين تواجه روسيا بافتتاح كأس العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستعد المنتخب السعودي لخوض المباراة رقم 100 للمنتخبات الآسيوية في كأس العالم عبر التاريخ، حين يواجه نظيره الروسي بافتتاح المونديال، وفقا لما نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ونشر الاتحاد الدولي تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر جاء فيها "لعبت المنتخبات الآسيوية 99 مباراة حتى الآن في نهائيات كأس العالم".

وتعني هذه المعلومة أن المنتخب السعودي سيخوض المباراة رقم 100 في تاريخ المنتخبات الآسيوية في المونديال.

وكانت أول مشاركة آسيوية في المونديال من نصيب منتخب إندونيسيا في نسخة عام 1938، حين كانت تسمى إندونيسيا حينها الهند الشرقية الهولندية.

وحقق المنتخب الكوري الشمالي أول فوز لمنتخبات آسيا، حين نجح بتحقيق الانتصار على حساب إيطاليا في نسخة عام 1966.

من جانبه، حقق المنتخب الكوري الجنوبي أفضل ترتيب للمنتخبات الآسيوية باحتلاله المركز الرابع في نسخة عام 2002، كما أنه المنتخب الآسيوي الأكثر مشاركة في كأس العالم برصيد 31 مباراة.

يذكر أن السعودية ستواجه روسيا في افتتاح كاس العالم، في 14 يونيو/حزيران المقبل، لتكون أول فريق عربي يخوض افتتاح المونديال.