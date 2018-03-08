يوفنتوس ومانشستر سيتي يلحقان بريال مدريد وليفربول إلى ربع النهائي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قلب يوفنتوس الطاولة على مضيفه توتنهام هوتسبرز الإنجليزي، بعد ان فاز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد، ليعبر إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي لحق فيه مانشستر سيتي بركب المتأهلين رغم خسارته أمام ضيفه بازل بنفس النتيجة.

فعلى أرضية ملعب "ويمبلي"، تقدم توتنهام عند الدقيقة 39، عبر اللاعب الكوري هيونغ مين سون، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، سجل الضيوف هدف التعادل عبر الأرجنتيني غونزالو هيغوايين، عند الدقيقة 64، قبل أن يضيف مواطنه باولو ديبالا الهدف الثاني بعدها بدقيقتين، لتنتهي المباراة بهدفين لصالح اليوفي مقابل هدف لـ"السبرز".

وبهذه النتيجة تفوق يوفنتوس بنتيجة 4-3 ليعبر إلى ربع النهائي ويودع توتنهام البطولة.

من جانبه، خسر السيتي أمام بازل بهدفين مقابل هدف وحيد، لكنه نجح بالوصول إلى ربع النهائي بعد فوزه برباعية نظيفة في مباراة الذهاب.