مانشستر يونايتد يتفوق على ليفربول في "كلاسيكو إنجلترا" بالنتيجة والأداء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفوق مانشستر يونايتد بالنتيجة والأداء على غريمه التقليدي، ليفربول، في "كلاسيكو إنجلترا"، بعد فوزه عليه بهدفين مقابل هدف وحيد، لينفرد بالمركز الثاني بفارق خمس نقاط عن "الريدز".

تقدم اليونايتد عند الدقيقة 14 عبر الجناح الإنجليزي ماركوس راشفورد، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني بعدها بعشر دقائق لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، حاول ليفربول تعديل الأوضاع، ونجح في تقليص الفارق عند الدقيقة 66، عبر اللاعب الإيفواري لليونايتد، إيريك بايي، لكنه فشل في معادلة النتيجة، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد، لصالح اليونايتد.

ووسع الشياطين الحمر الفارق إلى خمس نقاط مع ليفربول، محتلين المركز الثاني في جدول الترتيب، بعد وصولهم للنقطة 65، مقابل 60 نقطة لليفربول.

ويعود آخر فوز لليونايتد على ليفربول في أولد ترافورد لعام 2015، كما أن هذه هي أول خسارة لليفربول منذ 23 يناير/كانون ثاني أمام سوانزي سيتي، وشهدت المباراة أول هدفين لراشفورد في مرمى ليفربول منذ بداية مشواره الاحترافي.

يذكر أن مدافعي اليونايتد فرضوا حصارا خانقا على النجم المصري محمد صلاح، الذي م يظهر بمستواه المعهود، وكذلك الأمر بالنسبة لبقية مهاجمي الضيوف.