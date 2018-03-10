ميسي يعلن عن قدوم مولوده الثالث.. فماذا أسماه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن ولادة ابنه الثالث، والذي أسماه، سيرو، وهو الأمر الذي دفعه إلى الغياب عن مباراة برشلونة وملقا في الدوري الإسباني، السبت.

ونشر ميسي صورة ليد مولوده الجديد وهو يمسك بإصبعه وكتب فوقها "أهلا بك سيرو، الشكر لله كل شيء سار على ما يرام، وهو ووالدته بحالة جيدة، ونحن سعداء للغاية".

سيرو هو ثالث أبناء البرغوث الأرجنتيني بعد ابنه البكر، تياغو، والثاني، ماتيو، من زوجته أنتونيلا روكوزو.

ولم تضم قائمة الفريق الكتالوني التي استدعاها المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي، لمواجهة ملقا، اسم ميسي الذي طلب أن بكون مع زوجته لحظة قدوم مولوده الجديد.