رياض محرز يرد على شائعات اعتزاله بهدف في مرمى ويست بروميتش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سجل النجم الجزائري، رياض محرز، هدفا في مرمى ويست بروميتش ألبيون، وصنع آخر، في المباراة التي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، لصالح ليستر سيتي.

وسجل النجم الجزائري الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 62، إذ كان قد صنع هدفا رائعا لزميله الإنجليزي جيمي فاردي.

ورد محرز بهذا المستوى المتميز على الشائعات التي تحدثت عن اعتزاله كرة القدم، لأسباب صحية.

ونشرت الصحف الإنجليزية تصريحات لفريق ليستر، أشار مسؤول من "الثعالب" فيها، إلا أن حساب النجم الجزائري تعرض للاختراق، وأنه ليس من قام بنشر خبر اعتزاله.

وعادت الجهة التي قامت باختراق الحساب، وكررت فعلتها، بعد أن استعاده محرز، قبل أن يتم استرجاعه مجددا.

يذكر أن النجم الجزائري سجل 10 أهداف خلال الموسم الحالي مع ليستر سيتي.