فوضى عارمة.. جماهير ويست هام تجتاح الملعب وقائد الفريق يضرب مشجعا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهدت مباراة ويست هام يونايتد وبيرنلي أحداث شغب قد تكون غير مسبوقة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حين اقتحم عدد من مشجعي ويست هام أرضية ملعب فريقهم، ليقوم قائد الفريق بضرب أحد المشجعين ورميه على أرضية الملعب، كما قام بدلاء بيرنلي بإخلاء مقاعدهم لحماية المشجعين الصغار من الأحداث التي شهدتها المباراة.

وفي تفاصيل الحادثة، قام مئات المشجعين باقتحام أرضية الملعب بعد أن تلقي فريقهم لهدفين في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب لندن، بينما قام آخرون بالوقوف أمام المنصة الرئيسية وتوجيه رسائلهم لمالك النادي الذي كان يتابع اللقاء.

من جانبه، قام قائد الفريق، مارك نوبل، بضرب أحد المشجعين الذين اقتحموا أرضية الملعب ورميه على أرضية الملعب، بينما تعرضت إحدى النساء التي كانت من منظمي المباراة للأذى بسبب اقتحام الجماهير لأرضية الملعب.

وقال نوبل عما قام به "هم ليسوا سعداء بما يجري ونحن كلاعبين سنتحمل وطأة الأمر، نحن نتفهم غضبهم ولكننا قد نخسر بعض المباريات ونحتاج مساندتهم".

وشدد قائد ويست هام على أهمية تفهم الجماهير لحقيقة أن اللاعبين مستهدفين، لذلك عليهم أن يقوموا بحماية أنفسهم، لافتا إلى أن الحجم الكبير للملعب يجعل السيطرة على الجماهير أمرا صعبا على المنظمين.

وأصدر نادي "المطارق" بيانا شديد اللهجة، أكد فيه أنه بدأ بإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة من تسبب بـ"الفوضى" كما كشف عن أن مسؤوليه سيجرون اجتماعا طارئا لمناقشة الأمر.

بالمقابل، قام بدلاء بيرنلي بلفتة مميزة، حين أخلوا مقاعدهم وأجلسوا المشجعين الصغار عليها لحمايتهم من الأحداث التي شهدتها أرضية ملعب اللقاء.

يذكر أن ويست هام خسر المباراة بثلاثية نظيفة، ليحتل المركز الـ16 على جدول الترتيب العام ويصبح على بعد ثلاث نقاط من مراكز الهبوط.