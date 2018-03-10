زيدان بعد الفوز الصعب على إيبار: كريستيانو رونالدو من مجرة أخرى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – امتدح المدرب الفرنسي لريال مدريد، زين الدين زيدان، لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد الثنائية التي سجلها في مرمى إيبار، واصفا إياه بأنه لاعب من "مجرة أخرى".

وقال زيدان في تصريحات أعقبت المباراة "كريستيانو من مجرة أخرى، يعرف بأنه سيسجل إنه لاعب إيجابي للغاية، كما أنه مختلف ومن نوع خاص، أرقامه تتحدث عن نفسها، هو لاعب متميز جدا وفي فريقنا".

وأكد "زيزو" صعوبة المباراة التي نجح الريال بتحقيق الفوز فيها بهدفين مقابل هدف وحيد، سجلهما رونالدو، وأشار إلى أن الفريق "ناضل" من أجل الفوز.

وتألق "صاروخ ماديرا" في الآونة الأخيرة مع الفريق الملكي، بعد أن سجل هدفين على خيتافي وثلاثة أهداف غي مرمى باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، أعقبهم بثنائية في شباك إيبار.

يذكر أن رونالدو سجل 18 هدفا خلال الموسم الحالي، وانتفض في القسم الثاني منه، بعد أن تعرض للكثير من الانتقادات في النصف الأول.