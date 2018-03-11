من هو أرثر ميلو.. صفقة برشلونة القادمة خلال الصيف المقبل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي برشلونة عن توصله لاتفاق مع نادي غريميو البرازيلي للتعاقد مع لاعب الوسط أرثر ميلو، مقابل 39 مليون يورو، على أن تكتمل الصفقة عند فتح سوق الانتقالات الصيفية المقبل، فمن هو لاعب برشلونة الجديد؟

بدأ ميلو مسيرته الاحترافية مع نادي غوياس البرازيلي، حين كان في الثانية عشر من عمره وبقي في صفوفه بين عامي 2008 و2010.

حط اللاعب البرازيلي الشاب رحاله في نادي غريميو عام 2010، وحقق معه عدة إنجازات، كان أبرزها الفوز بكأس ليبرتادوريس (البطولة الأقوى على مستوى أندية القارة الأمريكية الجنوبية) عام 2017.

شارك اللاعب مع فريقه في كأس العالم للأندية الذي استضافه الإمارات في أواخر العام الماضي، وحصد المركز الثاني، بعد خسارته المباراة النهائية أمام ريال مدريد بهدف نظيف.

كان ميلو ضمن التشكيلة المثالية في الدوري البرازيلي لعام 2017، بعد تألقه مع غريميو.

وأعلن برشلونة، الأحد، عن توصله لاتفاق مع النادي البرازيلي على انتقال اللاعب لصفوفه الصيف المقبل مقابل 39 مليون يورو (48 مليون دولار).

ومن المتوقع أن يقدم ميلو إضافة إلى خط وسط برشلونة، ليشكل ثنائيا مع مواطنه فيليبي كوتينيو، بالإضافة إلى البرازيلي الثالث في خط الوسط، باولينيو.