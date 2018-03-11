"رحلة سعيدة أيها القائد".. جماهير فيورنتينا تودع أستوري بالدموع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قامت جماهير فيورنتينا بتوديع قائدها، دافيدي أستوري، بطريقة مؤثرة خلال مباراة الفريق مع بينيفينتو بعد أن عثر عليه متوفيا في الغرفة الخاصة به في فندق الفريق، قبل مواجهة أودينيزي، الأحد الماضي.

ورفعت جماهير الفيولا لافتات كتب عليه "شكرا أيها القائد"، و "رحلة سعيدة أيها القائد"، و "دموع في جميع أرجاء المدينة من هنا حتى الأبد".

كما قام حكم المباراة بإيقاف اللعب عند الدقيقة 13، وذلك في إشارة إلى رقم أستوري، وقام اللاعبون والجماهير والحكم بالتصفيق بحرارة في لقطة عاطفية.

وظهرت علامات الحزن واضحة على القائد الجديد للفريق، ميلان باديج، الذي كان متأثرا بشدة بعد ارتداءه شارة القيادة للمرة الأولى منذ رحيل أستوري.

وكانت هذه أول مباراة للفريق البنفسجي بعد وفاة القائد، الذي كان يبلغ من العمر 31 عاما، نتيجة سكتة قلبية مفاجئة.

يذكر أن فيورنتينا نجح بتحقيق الفوز في المباراة بهدف نظيف سجله اللاعب البرازيلي فيتور هوغو، ليقفز الفيولا إلى المركز التاسع في جدول الترتيب.